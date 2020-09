Smask!

Det gik helt galt for baseball-spilleren Jake Marisnick, da han forleden skulle forsøge at gribe en bold under en kamp onsdag.

Det skete, da New York Mets-spilleren var på banen mod Baltimore Orioles, og der kan i den grad tales om en spiller, der ofrede sig for sit hold. Helt bogstaveligt.

For da han forsøgte at gribe bolden, røg han med ansigtet først direkte ind i en væg i fuld fart. Du kan se videoen af episoden i toppen af artiklen.

Efterfølgende blev hans ansigt da også kigget efter, da særligt hans næse og området omkring øjnene havde mærker som følge af, at han bar solbriller under kampen.

Det hårde slag betød dog ikke, at han måtte se resten af kampen fra sidelinjen.

For 29-årige Jake Marisnick valgte at spille videre, men det ændrede dog ikke på, at han lige måtte igennem en grundig undersøgelse for at sikre, der ikke var sket noget alvorligt.

Frygten var, at han enten havde brækket næsen eller pådraget sig hjernerystelse eller en anden hovedskade. Det var dog umiddelbart ikke tilfældet for Marisnick, der slap billigt.