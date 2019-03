Han havde en kæmpe karriere som baseballspiller i verdens bedste liga, MLB.

Men det er ikke længere det, man kommer til at huske mexicanske Esteban Loaiza for.

Den 47-årige tidligere MLB-stjerne blev fredag idømt tre års fængsel ved retten i San Diego for besiddelse af intet mindre end 22 kilo kokain.

Det skriver TMZ.

Massive interest from international media in this case. Here is the wild scene as former MLB star Esteban Loaiza leaves court after judge gives him a 3 year prison sentence (investigators found 44 pounds of cocaine at his rented stash house.) He will self-surrender in April. pic.twitter.com/X87zDn0J0J — Brian Shlonsky (@10NewsBrian) 8. marts 2019

Loaiza blev anholdt i februar 2018, hvor politiet havde stoppet ham for en mindre overtrædelse af færdselsloven.

Herefter foretog politiet en rutinemæssig gennemsøgning af bilen, hvor man fandt specielle rum skjult i bilen med et formål om at smugle ting.

Derfor fik politiet også en rtilladelse til at gennemsøge Loaizas hus, hvor man fandt godt 20 kilo kokain, der har en angivelig gadepris på 3,3 millioner kroner.

Loaiza har erklæret sig skyldig i at besidde kokain med formål at videresælge.

Foto: JAMIE SQUIRE Vis mere Foto: JAMIE SQUIRE

Hvorfor det er nået dertil for Esteban Loaiza, er et godt spørgsmål, da han havde en flot karriere som baseballspiller.

Han var pitcher og spillede for hele otte klubber i MLB - Pittsburgh Pirates, Texas Rangers, Toronto Blue Jays, Chicago White Sox (á to omgange), New York Yankees, Washington Nationals, Oakland Athletics og Los Angeles Dodgers - og hans karriere strakte sig over 14 år fra 1995 til 2008.

Han var All-Star i MLB i 2003 og 2004, og ifølge TMZ tjente han i alt 43 millioner dollars gennem sine kontrakter i MLB - 285 millioner kroner er det i dagens valutakurs.

Foruden tre års fængsel kan Loaiza også se frem til at blive sendt hjem til Mexico, når hans straf er afsonet.