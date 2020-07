Rygterne om Lionel Messi og Antoine Griezmanns fremtid tager til i Barcelona, men træneren er rolig.

FC Barcelona-træner Quique Setien nedtoner fremtidsspekulationerne omkring Lionel Messi og Antoine Griezmann.

Setien siger ifølge AFP, at han ikke vil spekulere i stjernespilleren Lionel Messis fremtid, efter at den spanske radiostation Cadena Ser har beskrevet, at argentineren har droppet kontraktforhandlingerne og vil forlade Barcelona.

- Jeg vil ikke spekulere i det, fordi jeg har ikke hørt fra ham, så jeg kender ikke til, at han skulle have sagt det, siger Setien.

- Jeg ser, at han har det fint. Alt andet er spekulationer, som jeg ikke vil involveres i. Vi taler om det, vi skal tale om. Ikke noget andet, siger Setien om Messi, hvis kontrakt udløber om et år.

Messi skulle angiveligt være godt og grundig træt af den retning, som Barcelona bevæger sig hen i.

Griezmanns fremtid i klubben er ligeledes til debat, efter at den franske angriber de seneste kampe har været plantet på bænken og generelt ikke har leveret varen efter sit meget omtalte skifte fra Atlético Madrid for et år siden.

Franskmandens kontrakt gælder til sommeren 2022.

- Han har det fint. Jeg har talt lidt med ham. Han er en fantastisk professionel. Han kender situationen, fordi han har set den før, siger Setien om Griezmann.

- Det vil ikke påvirke ham, fordi han er en meget positiv person. Vi kan regne 100 procent med ham, siger træneren.

Griezmann har startet de seneste fire kampe på bænken. Det inkluderer kampene mod Sevilla og Atlético Madrid. Begge er kampe som endte uafgjort.

Også den danske offensivspiller Martin Braithwaite har set til fra bænken for det meste på det seneste.

- Hvis Griezmann ikke spiller, så spørger I mig om Ansu Fati og vice versa, siger Setien.

Med fem spillerunder tilbage er Barcelona på andenpladsen i La Liga fire point efter ærkerivalen Real Madrid, der fører.

/ritzau/