Haas-køreren Kevin Magnussen kan ikke bruge februars testkørsler i Barcelona til det store længere.

Det er mere end fire måneder siden, at Formel 1-kørerne drønede rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya i Spanien for at forberede sig til sæsonstarten i marts.

De færreste havde forudset, at 2020-sæsonen reelt først ville blive skudt i gang i begyndelsen af juli. Heller ikke Haas-køreren Kevin Magnussen, som i dag ikke kan bruge testen til det store, før det i weekenden går løs på Red Bull Ring i Østrig.

- For mig som kører han den rytme, jeg i Barcelona kom ind i, forladt kroppen. Man er vel tilbage til square one igen, siger han.

- Man går og bliver lidt rusten over vinteren, så kommer man i bilen i Barcelona, og så tager det lige nogle omgange, før man kommer i gang igen. Så finder man rytmen i testen, og normalt går man så i gang et par uger efter i Australien. Der har vi så haft endnu en vinterpause, kan man sige.

De mange aflysninger som følge af coronakrisen har medført en lang række ændringer i Formel 1-kalenderen. I stedet for at begynde sæsonen i Australien lægger Red Bull Ring-banen asfalt til årets to første løb.

Magnussen og de øvrige kørere sætter sig i racerne til de første officielle træninger fredag, og danskeren forventer ikke, at han skal bruge lang tid på at føle sig til rette igen.

- Jeg tænker, at når vi kommer i bilen i Østrig, skal man lige ind i det de første par omgange. Men jeg tror ikke, det bliver sværere end det, vurderer Magnussen.

Med løb tre uger i træk og en løbskalender, der i det hele taget er tætpakket, er der ikke meget tid til privatliv i de kommende måneder.

Men coronapausen har givet Magnussen tid til at lade godt og grundigt op.

- Nu har jeg haft rimelig god tid til at være sammen med familien. Det bliver da travlt, og man kommer også til at synes, det er hårdt. Men det bliver også lige så fedt at komme i gang. Man har gået og savnet det rigtig meget, for man var så klar til at komme i gang i marts, siger han.

- Jeg synes ikke, det ser uoverskueligt ud at skulle køre så mange løb i træk. Jeg synes bare, det er fedt og dejligt, at vi kommer ud og i gang. Man er lidt i underskud af at køre, siger Kevin Magnussen.

Fredag venter to træninger, mens der lørdag trænes for sidste gang og køres kvalifikation. Søndag køres der om point for første gang i år.

/ritzau/