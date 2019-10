Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Madsen og Rasmus Pedersen er finaleklar ved EM i banecykling.

Det bliver med mulighed for danske guldmedaljer, når der torsdag skal køres finale i 4000 meter holdforfølgelsesløb ved EM i banecykling.

Onsdag kvalificerede Lasse Norman Hansen, Julius Johansen, Frederik Madsen og Rasmus Pedersen sig til finalen, da de i en duel mod Tyskland satte ny dansk rekord på distancen med en tid på 3 minutter og 48,7 sekunder.

Ud over rekorden i hjemlandet var danskerne også hurtigst af alle de nationer, der kørte om finalepladserne.

Næsthurtigst var Italien, der i sin duel slog Storbritannien, som Danmark dermed skal møde i kampen om guldet.

Efter den første fjerdedel af onsdagens duel mod tyskerne var Danmark foran med lidt under et enkelt sekund. Efter to kilometer var føringen øget til lidt under to sekunder.

Til sidst skruede danskerne bissen på, og så endte det med både en finaleplads og en ny dansk rekord.

Da der i starten af året blev afholdt VM i banecykling tog Danmark bronze i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

/ritzau/