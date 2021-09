Stemningen helt i top og bamser over det hele.

Det traditionsrige lokalbrag mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks trak fredag aften fulde huse i Bentax Isarena i Gigantium i Aalborg.

For første gang siden coronaens kedelige indtog i sportens verden kunne den maksimale kapacitet i hallen igen udnyttes til et opgør mellem de to rivaler.

Omsider var der igen fulde huse til lokalbraget mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks fredag aften.

Masser af lyd, energi og fadøl blev til aftenens kamp suppleret af et såkaldt Teddy Bear Toss, hvor tilskuerne smed bamser ind på isen ved hjemmeholdets første scoring.

Bamserne blev i samarbejde med projektet Cool East solgt ved indgangen før kampen. Hele 4.000 styk kunne tilskuerne købe.

Tusindvis af bamser prydede isen til dagens lokalopgør mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks.

Overskuddet fra salget går til Børnenes Kontor i Aalborg.

Organisationen har til formål at arrangere ferieophold for elever i Aalborg Kommunes skoler - på fondens tre feriehjem. Ferieopholdene tildeles de børn, som på grund af økonomiske, sociale og andre årsager trænger til et ferieophold.

Børnenes Kontor yder også tilskud til tøj, sko og julekurve til børn.