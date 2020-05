Badminton Danmark arbejder på højtryk for at få uddybet, hvad genåbningen betyder for badmintonsporten.

I Badminton Danmark ved man ikke, hvilket ben man skal stå på efter regeringens plan for en åbning.

Hvornår kan badmintonklubber igen åbne hallerne og lade medlemmerne hamre fjerbolden frem og tilbage?

Det håber Badminton Danmark at kunne melde klart ud på onsdag.

Forbundet mangler svar efter statsministerens pressemøde torsdag og fredagens aftale mellem Folketingets partier om genåbningen.

I aftalen står der godt nok, at indendørs idræts- og foreningsliv må åbne i fase 3, som går i gang 8. juni. Men ikke specifikt om badminton eller mange andre idrætsgrene.

- Hvad det nøjagtigt kommer til at betyde for badmintonsporten er endnu uvist, skriver Badminton Danmark på sin hjemmeside.

Genåbningsplanen betyder ikke, at alle indendørs idrætsgrene nødvendigvis kan komme i gang igen fra juni. Visse idrætsgrene må vente til tidligst i fase 4, som forventes at starte i primo august.

- Badminton Danmark arbejder derfor på højtryk for at få udpenslet, hvad det giver af muligheder for at få badmintonklubber og -foreninger til at åbne igen, lyder det fra forbundet.

Uvisheden skaber tvivl om slutspillet i Badmintonligaen og andre begivenheder.

- Badminton Danmark håber på at komme med en udmelding omkring alt dette på onsdag den 13. maj, skriver forbundet.

Badminton Danmark har lagt anbefalinger til henholdsvis udendørs og indendørs træning ud.

- Anbefalingerne og retningslinjerne for indendørs træning kan naturligvis først tages i brug, når de indendørs træningsfaciliteter åbner igen.

- Og de kan blive ændret som følge af myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, oplyser forbundet.

/ritzau/