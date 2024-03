Uden Anders Antonsen vandt Danmark sikkert over Polen og er klar til semifinalen ved EM for hold.

Danmarks mandlige badmintonlandshold er klar til semifinalen som gruppevinder ved hold-EM i Polen.

Det blev en kendsgerning med en sejr over værtsnationen fredag.

Der spilles bedst af fem kampe, men allerede efter tre kampe havde Danmark sikret sejren.

I herresingle vandt både Rasmus Gemke og Magnus Johannesen overbevisende i to sæt, og det samme gjorde herredoublen med Rasmus Kjær og Frederik Søgaard.

Siden sejrede også Mads Christophersen samt doublen med Daniel Lundgaard og Mads Vestergaard, så sejren kom til at lyde på 5-0.

Danmarks stærkeste kort i turneringen, Anders Antonsen, stod over efter at have medvirket i sejrene de seneste dage over Tyskland og Tjekkiet.

Verdensetteren, Viktor Axelsen, er ikke med for Danmark.

Ved lodtrækning fredag aften står det klart, hvem Danmark skal møde i lørdagens semifinale. Danmark skal møde en af de to toere.

Senere fredag løb de danske kvinder ind i Tyrkiet, og også her blev der gjort rent bord.

Alle de danske spillere gik fra banen som vindere og er ligesom mændene nu klar til semifinalen.

Danmark har åbnet turneringen med sejre over Frankrig og Polen.

/ritzau/