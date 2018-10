Kenneth Jonassen er ikke tilfreds med udbyttet ved Denmark Open. Han vil skrue op for forberedelserne i 2019.

Odense. Landstræneren for de danske badmintonspillere, Kenneth Jonassen, overværede lørdag Anders Antonsens semifinalenederlag i Denmark Open til Chou Tien Chen.

Landstræneren kunne samtidig konstatere, at hans arbejde ved turneringen var slut. Danmark har ingen spillere med i finalerne søndag.

Det er andet år i træk, at der ikke er danskere med i finalerne, og derfor er Kenneth Jonassen heller ikke helt tilfreds.

- Jeg havde da sat næsen op efter en enkelt eller to semifinaler mere, og så havde jeg et håb om, at nogen kunne komme til finalen, siger Kenneth Jonassen.

Han bad om lidt tid til at gruble over præstationen, men han ville ikke kalde turneringen for én stor skuffelse. Der var lyspunkter undervejs.

- Giv mig lige et par dage, så vil jeg faktisk sige, at jeg selvfølgelig er skuffet over nogle ting, men der er rigtig mange positive ting at tage med fra den her turnering. Der har været gode præstationer undervejs, siger han.

Jonassen forklarer, at han godt ved, at flere af de danske spillere mangler det sidste niveau for at kunne bide skeer med den internationale top, men han tror på bedre tider.

- Jeg har en forhåbning om og en tro på, at det godt kan lade sig gøre. Jeg føler, at vi ikke er langt fra, men der er da nogle modstandere derude, som vi har det svært med, siger Jonassen.

Nu vil han hjem og analysere på, hvordan de danske spillere kan komme endnu stærkere tilbage til Denmark Open i hallen i Odense næste år.

- Det handler om, at vi i en travl kalender skal turde at arbejde endnu hårdere på, at vi skal toppe i den her turnering.

- Vi kan samle holdet lidt tidligere herovre, og vi kan i ugerne op til turneringen skærpe vores fokus endnu mere.

- Det er ting, vi altid har haft fokus på, men jeg føler godt, at vi i de kommende år kan skærpe os endnu mere. Det er et rigtig stort mål at gøre det godt på hjemmebane. Det her er turneringen, som alle danskere gerne vil levere i, siger Kenneth Jonassen.

/ritzau/