Alexandra Bøje skal finde sig en ny doublepartner, efter at Joachim Fischer er blevet droppet fra landsholdet.

Badmintonspilleren Joachim Fischer skal ikke længere være en del af landsholdet.

I en pressemeddelelse skriver Badminton Danmark, at Fischer stopper på Nationale Elite Træningscenter i Brøndby 1. marts næste år.

Forbundet tror ikke længere på ham som medaljekandidat, understreger Badminton Danmarks sportschef, Jens Melbom.

- Vi har været utrolig glade for at have haft Joachim (Fischer, red.) på Eliteprogrammet i næsten 20 år, og han har betydet enormt meget for dansk badminton med medaljer til OL, VM og EM.

- Han kan virkelig være stolt over det, som han har opnået i sin karriere.

- Men alting har en ende, og tiden er kommet, hvor vi ikke længere kan tilbyde Fischer en plads på elitecenteret, da vi ikke ser Fischer som en realistisk medaljekandidat i fremtiden, siger Melbolm i pressemeddelelsen.

40-årige Joachim Fischer har i 2018 konkurreret i mixeddouble med den 21 år yngre makker, Alexandra Bøje.

Tidligere udgjorde han en af verdens bedste mixeddoubler med Christinna Pedersen, men da Fischer brækkede anklen ved under VM i Glasgow i august 2017 valgte Badminton Danmark at sætte Pedersen ind i en ny konstellation.

Sammen havde de været en del af verdenseliten i mixeddouble, og det blev blandt andet til bronze ved OL og VM.

Men Fischer og Bøje har haft svært ved at nå i nærheden af det niveau, og bedste resultat for doublen er anden runde i Indonesia Open.

Fischer er ærgerlig over, at den nye konstellation ikke blev en større succes.

- Det er klart, at jeg havde troet og håbet på, at Alexandras og min mixeddouble havde klaret sig bedre, end tilfældet er.

- Jeg havde et håb og drøm om at stå på podiet igen, og vi har kæmpet hårdt for at få det til at ske, men desværre er det ikke lykkedes for os.

- Så jeg er da lidt ærgerlig over, at det skulle slutte sådan her, men omvendt er jeg er ikke overrasket over forbundets beslutning, og vi havde en god snak om tingene, siger Fischer i pressemeddelelsen.

/ritzau/