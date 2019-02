Både landstræner og badmintonspillere er enige om, at den lange splid også har kastet noget positivt af sig.

Konflikten mellem Badminton Danmark og spillerne lagde et mørkt slør omkring dansk badminton i flere måneder. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Det mener både trænere og spillere, der i denne uge er samlet for at spille EM for blandede hold.

- Jeg tror på, at der kommer noget positivt ud på den anden side, siger Danmarks landstræner, Kenneth Jonassen.

- Vi har fået nogle spillere, der er blevet lidt mere selvstændige og glæder sig til det fremadrettede arbejde, og det tror jeg, kan flytte os rigtig langt.

Konflikten betød, at spillerne blev udelukket fra forbundet og ikke kunne træne på elitecentret i Brøndby, gøre brug af trænere og specialister eller spille på landsholdet.

Det stod på i to måneder, og i perioden arrangerede spillerne selv træninger.

En af dem var Hans-Kristian Vittinghus, der også var spillernes talsmand under konflikten.

- Jeg synes, det var positivt at opleve under træningen, hvordan vi var i stand til selv at tage ansvar for egen træning.

- Det var os spillere, der selv stod for træningsplanlægningen, og det betød også, at spillerne enkeltvis blev nødt til at tage noget mere ansvar, end de måske gør til dagligt, når der står fire trænere og lægger programmerne og guider dig rundt.

- Det tror jeg, at der er rigtig mange, der har lært rigtig meget af. Og jeg synes også, at resultaterne har vist, at vi har formået at holde træningskvaliteten oppe i den periode, siger Vittinghus.

En af dem, der satte en fed streg under netop det, er singlespilleren Anders Antonsen.

Han var uden træner og forbund i ryggen, da han 27. januar besejrede verdens nummer et, Kento Momota, i finalen i Indonesia Masters og dermed hentede karrierens hidtil største triumf.

Badmintonkonflikten blev løst i slutningen af januar, hvor spillerne skrev under på en kollektiv aftale med forbundet.

/ritzau/