Final 4-stævnet skal stadig afholdes, selv om halvdelen af holdene har meldt afbud, siger forbundsdirektør.

Der er stadig planer om at afholde Final 4-stævne i dansk holdbadminton i denne sæson, selv om to af holdene har meldt afbud.

Det siger direktør i Badminton Danmark Bo Jensen til TV2 Sport.

Skovshoved og Værløse er blevet inviteret til at tage de pladser ved stævnet, som Vendsyssel og Greve med deres afbud har opgivet, lyder det fra Bo Jensen.

De to førstnævnte klubber sluttede henholdsvis som nummer fem og seks i den danske badmintonligas grundspil.

Det oplyses ikke, om klubberne har takket ja.

Højbjerg og Solrød Strand er de øvrige deltagere.

Årsagen til Vendsyssels og Greves afbud er blandt andet, at nogle af klubbernes spillere befinder sig flere steder i Europa, og det kan være problematisk at få dem til Danmark og ud af landet igen under coronapandemien.

Derudover er der bekymring om de sundhedsmæssige forhold i forhold til potentiel coronasmitte.

Final 4-stævnet skal efter planen afholdes 19. og 20. juni i Brøndby Hallen.

/ritzau/