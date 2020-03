Alle badmintonturneringer i perioden 16. marts til 12. april aflyses, oplyser BWF.

All England fortsætter indtil videre ufortrødent, men alle andre kommende store badmintonturneringer aflyses frem til 12. april.

Aflysningerne skyldes udbruddet af coronavirus.

Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside.

Det betyder, at turneringer som Swiss Open, India Open og Singapore Open alligevel ikke spilles på de planlagte datoer.

BWF oplyser også, at All England forventes at fortsætte som planlagt.

Ledelsen i BWF - inklusive den danske præsident Poul Erik Høyer - og ledelsen hos de engelske arrangører fra Badminton England vil holde et ekstraordinært møde fredag klokken 19 dansk tid.

Her vil det blive diskuteret, hvorvidt der skal foretages nye tiltag omkring afviklingen af den traditionsrige engelske turnering.

All England er siden onsdag blevet spillet for fulde tribuner i Birmingham.

Tidligere fredag opfordrede de danske myndigheder alle danskere, der befinder sig i udlandet, til at rejse hjem, medmindre man er bosat i udlandet.

Men de danske All England-deltagere - såvel spillere som trænere og stab - bliver i Birmingham, til turneringen er slut. Det skriver Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

- Ens for alle er, at de har taget en selvstændig beslutning om at blive, indtil turneringen slutter for deres vedkommende. De danske spillere og trænere rejser hjem hurtigst muligt efter deres sidste kamp, lyder det.

De mange aflysninger i badmintonkalenderen betyder, at der venter Viktor Axelsen og resten af verdenstoppen en længere pause, når All England slutter søndag.

Netop Axelsen har mulighed for at levere i stort resultat i All England. Ex-verdensmesteren bookede således fredag en plads i lørdagens semifinaler.

Det kan enten Rasmus Gemke eller Anders Antonsen også gøre senere fredag, når de møder hinanden i kvartfinalen.

/ritzau/