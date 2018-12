Danske badmintonspillere må stå på egne ben, imens konflikt med forbund udelukker brug af træningsfaciliteter.

"Vi kører", bliver der råbt igennem badmintonhallen.

Med ét bliver den fra top til tå grønne kuppel fyldt med lyde fra hvinende sko, mens fjerbolde med øredøvende hastighed bliver sendt over de fire net.

Badmintonhallen BC37 på Amager i København er i dagens anledning blevet omdannet til en midlertidig træningshal for badmintonspillere på eliteniveau - i stedet for deres normale træningsfaciliteter i Brøndby.

På første bane er den aktuelt bedste danske herredouble, Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup, midt i en intens kamp mod tre landsholdskammerater.

Makkerparret er ved godt mod, selv om en konflikt mellem Badminton Danmark og landsholdsspillerne anført af DEF (Danske Elitesportsudøveres Forening) har betydet, at de hverken har adgang til elitecentret, trænere eller fysioterapeuter.

Og det endda i ugen op til, at Skaarup og Astrup deltager i sæsonfinalen i Kina.

Flere danskere har nemlig tilbudt spillerne deres hjælp, fortæller Anders Skaarup.

- Vi sidder i en hal, som vi har lånt kvit og frit. Jeg føler, at vi er rigtig godt dækket ind.

- Folk kan godt forstå, at det er en svær situation, som vi står i så bolde, hal og behandlinger får vi dækket, siger han.

Det er med til at holde omkostningerne nede for spillerne, mens konflikten står på, lyder det fra Kim Astrup.

Han vælger at se de nuværende omstændigheder som en god mulighed for landsholdsspillerne til at træne selvstændigt og sammen som en gruppe.

- Det er også det, vi er blevet oplært med, helt fra da vi var ungdomsspillere, at man skulle tage ansvar for egen træning. Så man kan sige, at forbundet har rustet os til den her opgave, siger han.

- Vi skiftes til at stå for en træningsplan, som alle følger - og så tilpasser man også øvelserne, som vi jo også gør i Brøndby (red. elitecentret), til den enkeltes behov, siger han.

Det har allerede været med til at udvikle spillerne selv at stå for træningen, mener Anders Skaarup.

- Det er meget spændende at se, at der er forskellige spillere, der begynder at tage ansvar for træningen og vokser med opgaven. Det kan gøre nogle af spillerne skarpere, siger han.

Af den grund er makkeren Kim Astrup langt fra enig i, at de danske badmintonspillere får svært ved at klare sig i verdenstoppen uden hjælp fra forbundet.

Den melding kom ellers fra direktøren i Badminton Danmark, Bo Jensen, kort efter, at det i sidste uge stod klart, at parterne ikke ville nå til enighed inden deadline.

Det er nemlig aldrig sket før, at alle spillere har været udelukket fra forbundstræningen på samme tid.

- Det med, at de siger, at spillerne ikke har en chance for at blive gode uden for forbundet, er noget værre pis. Vi træner jo med de samme, som vi gør i Brøndby.

- Vi er selvstændige sportsudøvere, og vi skal nok få stablet et træningsprogram sammen, der er konkurrencedygtigt på internationalt plan.

- Bedre er deres tilbud ikke, siger Astrup.

Han understreger dog, at spillernes første prioritet er at være imødekommende, så en aftale kan findes, som både er til gavn for spillere og forbundet.

Forbundet og spillernes repræsentanter mødes fredag for at diskutere fremtidige vilkår for at spille på landsholdet.

Men herredoublen, der var tilfredse med den gamle aftale, er ikke overbevist om, at parterne formår at nå til enighed.

- Så skal der ske noget vanvittigt, siger Anders Skaarup.

Den seneste aftale mellem forbund og spillere blev indgået i 2013, men blev opsagt af forbundet 31. august i år med udløb 30. november.

Aftalen blev fortolket og forstået forskelligt parterne imellem, lød begrundelsen.

/ritzau/