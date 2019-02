Anders Antonsen er sikkert videre i Spain Masters, mens topseedet dansk herredouble misser semifinalen.

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen spillede sig fredag sikkert videre til semifinalen i Spain Masters.

Danskeren brugte 45 minutter på at besejre Rajiv Ouseph fra England i to sæt med cifrene 21-15, 21-16.

Spain Masters rangerer som en Super 300-turnering, hvilket er det næstlaveste på World touren.

Også herredoublen med Mathias Boe og Carsten Mogensen er videre til semifinalen. De to danskere var dog ude i tre tætte sæt, før sejren kom i hus over et par fra Malaysia.

Første sæt endte 22-20 i dansk favør, mens malaysierne snuppede andet sæt med 21-18, inden Boe og Mogensen tog sejren med 21-19 i tredje sæt.

Anderledes gik det for den anden herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen.

De var seedet ettere i turneringen, men måtte fredag se sig slået af et par fra Taiwan med 15-21, 15-21 i to korte sæt på sammenlagt 36 minutter.

Senere fredag kan flere danskere spille sig videre til semifinalen. Blandt andet skal topseedede Viktor Axelsen i aktion, mens både Mia Blichfeldt og Line Kjærsfeldt kan spille sig videre i damesingle.

