Jens Meibom er utilfreds med, at Storbritannien klarede sig bedre end Danmark i badminton ved European Games.

Nok blev badmintonturneringen ved European Games med danske øjne afsluttet på den bedst mulige facon søndag med finalesejre og guld til singlerne Anders Antonsen og Mia Blichfeldt.

Det var dog ikke nok til at gøre turneringen til en dansk succes samlet set. Sådan lyder dommen fra elitechef i Badminton Danmark Jens Meibom.

- Skal man se det fra et helikopterperspektiv, er det lidt blandet. Men overordnet er vi ikke tilfredse, når vi ikke slutter som den bedste nation ved et europæisk mesterskab, siger Jens Meibom.

Han hentyder til, at Storbritannien vandt to guldmedaljer og tre sølvmedaljer, mens den danske høst lød på to guld-, en sølv og en bronzemedalje.

Ud over søndagens guldsingler hentede topseedede Kim Astrup og Anders Skaarup skuffende kun sølv i herredouble, mens ligeledes topseedede Line Kjærsfeldt fik bronze i single for den tabte semifinale.

Mixeddoublen med Niclas Nøhr og Sara Thygesen, der var forsvarende mester, samt den topseedede damedouble med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard blev begge elimineret i kvartfinalen.

- Vi vidste, at vi ville få nogle udfordringer med englænderne i dame- og mixeddouble, og i det hele taget har vi et stort arbejde foran os på doublesiden de kommende år, så vi om fire år igen kan være den bedste nation.

- Det positive er, at vi på singlesiden har to European Games-vindere i Anders Antonsen og Mia Blichfeldt, der begge er i starten af 20'erne, siger Meibom.

Ved European Games i 2015 i Baku hentede de danske badmintonspillere tre guld-, en sølv- og en bronzemedalje, hvilket gav 12 medaljepoint på den skala, som Badminton Danmark laver målsætninger ud fra.

Her giver guld tre point, sølv udløser to point, mens bronze kaster et enkelt point af sig.

Forud for denne European Games havde man igen en målsætning om 12 point, mens 10 ville betragtes som acceptabelt, men det sluttede med ni point.

Målsætningen blev dog lavet sidste år, inden flere doublekonstellationer brød op. Dertil måtte topseedede Viktor Axelsen kort før European Games melde fra i herresinglen på grund af kraftig allergi.

- Verden har ændret sig en del, siden vi lavede målsætningen, men vi lavede ikke en ny. Vi vidste dog, at den ville blive svær at opfylde, så der er en forklaring, når der skal evalueres med Team Danmark, siger Meibom.

/ritzau/