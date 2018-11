Rent kinesiske opgør er ofte genstand for mistanke om urent trav, men det er ifølge Bo Jensen svært at bevise.

- Det er snyd, det er matchfixing , og det kan vi ikke acceptere.

Direktøren i Badminton Danmark, Bo Jensen, lagde ikke fingre imellem, da han i en TV2 Sport-artikel søndag satte ord på en rent kinesisk herredouble, der fredag fik negativ opmærksomhed i Fuzhou China Open.

I kvartfinalen mellem He Jiting/Ta Qiang og Li Junhui/Liu Yuchen lavede spillerne stribevis af fejl på amatørniveau i særligt de to første sæt.

Det var dele af den danske delegation til turneringen, der gjorde turneringsledelsen opmærksom på, at kampen blev afviklet mistænkeligt, og det er ikke første gang, at man oplever den slags i rent kinesiske kampe.

Det pointerer Bo Jensen over for Ritzau.

- I internationale sammenhænge snakkes der tit om, at man sidder med en mistanke, når kinesere møder hinanden.

- En mistanke om at der ikke altid spilles efter reglerne, om at den bedste spiller på dagen ikke altid vinder, men at der er givet nogle instrukser fra trænersiden, om at nogen skal spare på kræfterne.

- Men det er utroligt svært at løfte bevisbyrden i de tilfælde, hvor man ofte sidder med mistanke eller en fornemmelse. Men eksemplet fredag var ret grelt, i forhold til det vi ellers oplever, siger Bo Jensen.

Spørgsmål: Er det noget, I har konfronteret kineserne med?

- Den kinesiske stab har altid været meget lukket, og historisk set har der ikke været det bedste forhold mellem den sportslige ledelse i Badminton Danmark og den tilsvarende i Kina.

- Men den korrekte vej at gå er også igennem BWF (Det Internationale Badmintonforbund, red.), når der sker ting, der ikke overholder reglerne eller code of conduct.

Bo Jensen siger videre om fredagens kvartfinale:

- I kampen blev der helt åbenlyst lavet nogle fejl, som man ikke engang ser i danske holdturneringer på lavere niveau. Det er jo ikke, fordi de har en offday.

- Alle kan blive enige om, at der ligger andre ting bag. Hvad det er, har vi behov for at få undersøgt, og det har vi en forventning om, at BWF gør, siger Badminton Danmark-direktøren.

BWF ønsker tidligst at kommentere den pågældende sag på torsdag, når forbundet har fået den officielle rapport fra turneringen.

- BWF er opmærksom på kommentarerne og afventer nu den officielle turneringsrapport.

- Rapporten kommer altid torsdagen efter en turnering. Vi har ikke yderligere kommentarer inden da, lyder det i en mail fra pressechef Lloyd Green.

/ritzau/