En medalje er målet, mens en top 8-placering er acceptabelt ved VM, oplyser Badminton Danmark i nedjustering.

Badminton Danmark nedjusterer målsætningen ved VM.

Målet er nu en medalje, mens en placering i top-8 også er acceptabelt. Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse.

Før var målet to medaljer, mens et acceptabelt resultat var en medalje samt to placeringer i top-8.

Siden Badminton Danmark og Team Danmark opstillede VM-målsætningen 2019 tilbage i sensommeren sidste år, har der været en række uforudsete hændelser i form af karrierestop, makkerrokader og skader, som har påvirket mulighederne for medaljer.

Derfor ændrer de to organisationer nu VM-målsætningen, forklarer Badminton Danmark.

- Siden vi i samarbejde med Team Danmark opstillede VM-målsætningen i september sidste år, er der sket en del markante ændringer i spillertruppen.

- Der er blevet dannet nye herredoublekonstellationer, der ikke kan deltage i VM, Christinna Pedersen stoppede karrieren i foråret, og senest har Viktor Axelsen måttet trække sig fra VM på grund af sin rygskade.

- Alle er det hændelser, som påvirker vores resultatpotentiale til dette VM negativt, siger Jens Meibom i meddelelsen.

VM i badminton starter på mandag i Basel i Schweiz.

/ritzau/