Badminton Danmark har godkendt alle spillere, der ud fra verdensranglisten er berettiget til at spille VM.

København. Danmark stiller med et stort hold, når det individuelle VM afholdes i Kina fra 30. juli til 5. august.

Badminton Danmark har valgt at godkende alle de spillere, der igennem verdensranglisten per 26. april er berettiget til at deltage.

Det helt store danske navn er Viktor Axelsen, der udover at være verdens nummer et også skal forsvare sin VM-titel fra sidste år.

Ud over ham er Anders Antonsen og Hans-Kristian Vittinghus godkendt i herresingle.

I damesingle Mia Blichfeldt og Line Kjærsfeldt godkendt.

I herredouble er navnene Carsten Mogensen/Mathias Boe, Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding og Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup.

Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl og Sara Thygesen/Maiken Fruergaard er godkendt i damedouble, mens Christinna Pedersen/Mathias Christiansen og Sara Thygesen/Niclas Nøhr er med i mixeddouble.

/ritzau/