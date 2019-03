Sportschef Jens Meibom mener ikke, at forbundet kan klandres for, at Joachim Persson er dømt for matchfixing.

Dansk badminton er blevet ramt af matchfixingsag. Torsdag kom det frem, at den nu pensionerede spiller Joachim Persson er blevet idømt en karantæne på 18 måneder for at bryde reglementet for matchfixing.

I Badminton Danmark tager man afstand fra sagen, men man føler intet ansvar, da det er længe siden, at Persson var en del af eliteprogrammet.

Det fortæller sportschef Jens Meibom.

- På den ene side, er det ærgerligt, at det rammer en dansk spiller, der tidligere har været en del af elitetruppen, men samtidig har jeg en tilfredshed over, at BWF har fokus på denne problematik, og der bliver taget hånd om uregelmæssigheder.

- Det er over fem år siden, at Joachim Persson var en del af eliteprogrammet. Den nuværende sportslige ledelse i Badminton Danmark har siddet her i to år, så jeg oplever ikke, at vi har et ansvar i forhold til ham, siger Meibom.

Han mener, at forbundet har vist rettidig omhu for at oplyse sine spillere om matchfixing. Således er forbundet med i et program, der hedder 'spil til stregen'.

Konsulenter fra Center for Ludomani har oplyst alle ungdomslandshold om de gældende regler og om vigtigheden af at have en balanceret spilleadfærd, forklarer sportschefen.

- Og vi har været meget tydelige over for vores seniorelitespillere på det nationale elitetræningscenter i Brøndby og også informeret dem om de gældende regler - både skriftligt og på et spillermøde.

- De ved således helt klart, at de slet ikke må spille penge på noget som helst badminton. De kan spille på fodbold og håndbold - men badminton er 'no go', understreger Jens Meibom.

Han frygter ikke, at nogle af de nuværende spillere kommer til at gøre noget forkert.

- Vi kan aldrig give garantier, men vi har været helt tydelige over for dem. Mit indtryk er helt klart, at de følger reglerne. Det er vores udgangspunkt, og vi håber ikke, at der er andre, der dummer sig, siger Meibom.

- Dette er en advarselslampe for alle. At man skal holde sig til reglerne, hvis man vil dyrke sin sport. Alle kender jo Persson, da han var en del af det danske setup i mange år, så i forhold til danske spillere er dette en særlig advarsel.

