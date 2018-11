Badminton Danmark ikke vil forhandle med landsholdsspillerne om forbundets eliteprogram, siger direktør.

Danske badmintonspillere får svært ved at klare sig i verdenstoppen uden hjælp fra forbundet.

Det mener direktør i Badminton Danmark, Bo Jensen, efter at det torsdag står klart, at spillerne og forbundet ikke kan nå til enighed om de fremtidige vilkår for at spille på landsholdet.

En af knasterne omhandler forbundets eliteprogram, som ifølge Bo Jensen er årsagen til, at Danmark gennem en årrække har skabt en lang række spillere til verdenstoppen.

- Vores eliteprogram er noget helt unikt, og det er bevist gennem årtier.

- Selv om vi i Danmark er udkonkurreret på stort set alle parametre af lande som Kina, Malaysia, Indonesien og Japan, så kan vi til stadighed udvikle spillere, der kan kæmpe med.

- Det er i høj grad eliteprogrammets fortjeneste, siger Bo Jensen.

Direktøren forklarer, at forbundet og spillernes repræsentant DEF (Danske Elitesportsudøveres Forening) er uenige om, hvorvidt eliteprogrammet er til forhandling eller ej.

- Vi er af den opfattelse, at det er et tilbud, vi som forbund giver til spillere, som har potentiale, mulighed og vilje til at forfølge nogle sportslige målsætninger og udviklingsmål, der handler om, at de skal vinde medaljer og mesterskaber til dansk badminton, siger Bo Jensen.

Direktøren slår fast, at eliteprogrammet ikke er noget, som forbundet vil gå på kompromis med i forhandlingerne med DEF.

DEF har blandt andre Spillerforeningens direktør, Mads Øland, med ved forhandlingsbordet. Øland indtog også en hovedrolle, da fodboldlandsholdet tidligere på året var i konflikt med Dansk Boldspil-Union (DBU) om en landsholdsaftale.

- Til dato er der ikke nogen, der har bevist, at de ved at stå uden for eliteprogrammet har kunnet spille sig igennem til den absolutte verdenselite.

- Omvendt er der eksempler på, at spillere er faldet i niveau, når de er trådt ud af eliteprogrammet. Vores overbevisning er, at der ikke er noget, der er lige så godt til at udvikle spillere til verdenseliten, siger Bo Jensen.

Indtil der landes en landsholdsaftale, må de danske topspillere selv arrangere deres træning, da de ikke kan bruge forbundets faciliteter og trænere i Brøndby.

Bo Jensen fortæller, at der fortsat er dialog via mail og telefon med spillerne, men de fysiske forhandlinger kan først fortsætte, efter at der på onsdag har været hovedbestyrelsesmøde i forbundet.

Direktøren håber og tror på, at konflikten kan blive kortvarig og løst i december.

- Vi håber, at vi kan få spillerne til at få en forståelse af eliteprogrammet og deltagelsen i det, så vi kan lande en aftale og starte eliteprogrammet op igen, siger han.

Trods konflikten kan de danske topspillere fortsat stille op i turneringer, men de får ikke hjælp fra forbundets.

Det betyder også, at herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen kan deltage i den kommende sæsonfinale i Kina.

- Spillerne kan blive tilmeldt de turneringer, de ønsker. Det laver vi ikke om på.

- Men vores ydelser i forbindelse med turneringer i forhold til at sende trænere, sportsmedicinsk personale og fysioterapeuter med er indstillet, indtil at der er en ny aftale, siger Bo Jensen.

Ud over eliteprogrammet er Badminton Danmark og DEF også uenige omkring spillernes kommercielle rettigheder.

/ritzau/