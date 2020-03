I 1928 blev der ikke kåret en dansk mester i fodbold, men det vil B93 nu have lavet om på.

Coronakrisen har skabt tvivl om, hvordan 3F Superligaen kan blive afsluttet i denne sæson. Det har tilsyneladende vækket en meget gammel uafsluttet sag fra dansk fodbold til live.

Ifølge Politiken har Østerbro-klubben B93 således sendt en anmodning til Dansk Boldspil-Union (DBU) om at blive godkendt som dansk mester anno 1928.

Den sæson står i historiebøgerne uden en mester. Årsagen følger her:

I 1928 skulle en dansk mester, ligesom i disse år, også findes efter et slutspil. I det sluttede B93, B1903 og Frem alle på seks point.

Ifølge reglementet skulle vinderen findes efter omkampe, men de blev aldrig afviklet. Derfor løb DM-afgørelsen ud i sandet. Ingen mester blev fundet.

B93 havde både den bedste målscore, bedste målkoefficient og var bedst i indbyrdes kampe. De tiebreakere blev imidlertid ikke anvendt dengang. Omkampe skulle afgøre sagen. Men de udeblev.

Nu løber B93-spillerne rundt i 2. division langt fra DM-titler med en enkelt stjerne på trøjen for de ni DM-titler, klubben hentede mellem 1916 og 1946.

I dansk fodbold må klubberne nemlig sætte en stjerne på spillertrøjen, for hver fem mesterskaber man har vundet. Og derfor vil DM-titlen fra 1928 tillade B93 at sætte endnu en stjerne på tøjet.

Nu ligger anmodningen hos DBU. Og B93 har oplistet tre mulige udfald, som DBU skal overveje. Enten skal B93 have titlen, ellers skal B93, B1903 og Frem alle kåres som mester, og ellers skal fodboldhistorien fortsat mangle en mester fra 1928.

DBU-vicedirektør Kenneth Reeh bekræfter modtagelsen. Han vil udarbejde en indstilling til unionens hædersbevisningsgruppe, som vil behandle den, inden den sendes til DBU's bestyrelse.

- Det er jo meget naturligt, at klubben gerne vil have retten til at bære den ekstra stjerne, og ud fra et fodboldfagligt synspunkt er det da også en underlig nulløsning, man kom frem til dengang, siger Reeh til Politiken.

- Jeg kan se tre helt plausible udfald, som B93 også selv har oplistet: at B93 får tildelt mesterskabet, at alle tre klubber bliver kåret som mestre, eller at beslutningen fra dengang fastholdes, siger Kenneth Reeh.

Med ni mesterskaber er B93 på en delt fjerdeplads over flest DM-titler i historien. Kun Brøndby (10), FC København (13) og KB (15) har vundet flere.

/ritzau/