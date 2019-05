Det begyndte så flot og ender så trist. Når fortællingen om Nicklas Bendtners karriere i Rosenborg skal ridses op, bliver det resultatet.

Angriberen bærer selv det største ansvar, men den norske arbejdsgiver må også erkende, den har fejlet flere steder. I iveren efter at få Bendtner til at blive en succes i Rosenborg, har den givet ham ekstraordinær særbehandling uden at overveje den effekt, det havde på den resterende del af spillertruppen.

Samtidig med at Bendtner har fået løsere arbejdsvilkår end andre spillere i klubben, har ledelsen i Rosenborg haft travlt med at fortælle, hvor vidunderlig og rar en fyr Nicklas Bendtner er. Den kunne slet ikke genkende det billede, der i offentligheden ofte tegnes af danskeren.

Det lignede en bevidst strategi om at please Bendtner og gøre ham glad. Et sympatisk træk, men givetvis også med en bagtanke.

Selv mens Bendtner balancerer på kanten af et endegyldig karrieresammenbrud, kan han tilsyneladende ikke finde motivationen frem. Søren Klæstrup, sportschef B.T.

Klubben har været på en genopbygningmission. Bendtner skulle relanceres, hjælpe Rosenborg med mål, sikre mesterskabet og skabe europæisk succes. Det skulle sikre ham en VM-plads, og derefter ventede det store salg til glæde for alle parter.

VM-eventyret udeblev, det samme gjorde salget.

Senere i 2018 kom voldsdommen, og det må selvfølgelig have sat sine spor i Rosenborgs ledelse.

Nu vil klubben ikke længere have Bendtner rendende, og han skal væk hurtigst muligt, så den kan spare lønnen.

»Bendtner for fuld udblæsning kan stadig begejstre,« skriver Søren Klæstrup. Foto: NTB SCANPIX Vis mere »Bendtner for fuld udblæsning kan stadig begejstre,« skriver Søren Klæstrup. Foto: NTB SCANPIX

Sådan vender tingene hurtigt i professionel fodbold, og afskeden med Bendtner er ikke køn.

Rosenborg har strukket sig langt for at gøre den danske angriber til en succes, og i sidste ende er det op til ham selv at gengælde den tillid.

Derfor er det jo ganske ufatteligt, hvis den lange angriber har kæmpet med arbejdsindsatsen i den daglige træning, som det beskrives i norske medier. Selv mens Bendtner balancerer på kanten af et endegyldig karrieresammenbrud, kan han tilsyneladende ikke finde motivationen frem. Og så er den triste exit fra Rosenborg svær at undgå.

Det er vanskeligt at se, hvad der efterhånden er tilbage for Nicklas Bendtner. Topklubberne kan ofte leve med spillere, der ikke opfører sig synderligt eksemplarisk hverken på eller udenfor banen. Så længe de præsterer på et højt niveau og er kampafgørende for holdet, lever de med det.

Sandheden her er bare, at niveauet ikke længere er tårnhøjt. Det er trist at være vidne til.

Bendtner for fuld udblæsning kan stadig begejstre. Tænk bare tilbage til den aften i Parken i efteråret 2017, da han blev indskiftet i 4-0-sejren hjemme over Polen i VM-kvalifikationen. Publikum gik amok.

Det er fortællingen om, at rigtig mange stadig ønsker det bedste for Nicklas Bendtner. Han får altid en ny chance i befolkningen.

Nu skal han håbe på en ny chance fra en klub et eller andet sted ude i verden. Hvis Bendtner da overhovedet gider mere.