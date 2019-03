'MMA er jo en stor del sport, men det er også en stor del show.'

Det er den danske MMA-kæmper Mark O. Madsen bevidst om. Derfor handler forberedelserne frem mod hans til dato største kamp den 9. marts ikke kun om fysikken.

Et 3D-scannet skræddersyet jakkesæt, han har fået bestilt og målt op, er klar.

»Det er jo vigtigt at se godt ud,« siger den danske MMA-kæmper med et smil.

»Jeg er godt klar over, at med de 10 måneder, vi har været i gang, der har vi taget et kvantespring, og at det her, det bliver den hårdeste modstander til dato,« lyder det fra Mark O. Madsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere »Jeg er godt klar over, at med de 10 måneder, vi har været i gang, der har vi taget et kvantespring, og at det her, det bliver den hårdeste modstander til dato,« lyder det fra Mark O. Madsen. Foto: Nils Meilvang

Om få dage venter der et brag af en MMA-kamp i K.B. Hallen. Mark O. Madsen, den tidligere bryder og OL-medaljevinder, skal op imod sin største udfordring som MMA-kæmper.

Franske Thibaud Larchet, en højt rangeret MMA-kæmper, venter Mark O. Madsen i ringen ved det store Cage Warriors stævne i K.B. Hallen. Og opmærksomheden omkring Mark O. Madsens store kamp er intens.

Der er udsolgt, og mere end 150 millioner seere forventes at følge kampen på skærmene.

Og tilskuerne, hvad enten de sidder i K.B. Hallen eller følger med fra skærmene rundtomkring i verden, så får de serveret mere end hård fysisk duel i buret. De får et show for alle pengene.

»MMA er jo en stor del sport, men det er også en stor del show,« siger Mark O. Madsen.

'The Olympian' er der indgraveret på jakkesættets inderlomme. Mark 'The Olympian' Madsen. Det skræddersyede jakkesæt er klar og taget i brug ved en stor presseseance hos Viasat, der viser stævnet den 9. marts på en række af deres kanaler og streamingtjenester.

MMA er ikke bare en sport. Det er et show med alt, hvad dertil hører af kommercielle interesser, underholdning og drama.

»Når UFC eller Cage Warriors kommer ridende ind til byen, så er det selvfølgelig et event med folk, der dyster i en sport. Men det er også et show,« slår Mark O. Madsen fast.

Fire af Danmarks største MMA-fightere: fra venstre Mark O. Madsen, Søren Bak, Nicolas Dalby og Mads Burnell, som præsenteres ved MMA-stævne hos TV3 Sporten i København mandag den 4. marts 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fire af Danmarks største MMA-fightere: fra venstre Mark O. Madsen, Søren Bak, Nicolas Dalby og Mads Burnell, som præsenteres ved MMA-stævne hos TV3 Sporten i København mandag den 4. marts 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tror på, at for at vi lykkes med ambitionen om at træde ind i UFC, så er vi nødt til at lykkes hele vejen rundt. Ikke kun på det sportslige, men også på det kommercielle.«

Derfor er et 3D-scannet skræddersyet jakkesæt heller ikke bare for sjov. For det er en del af showet - med stort S.

Den 9. marts går det løs, når Mark O. Madsen skal kæmpe mod Thibaud Larchet i K.B.Hallen.

Du kan se Mark O. Madsen kæmpe mod Thibaud Larchet på lørdag. Den kamp og resten af det store stævne vises fra kl. 18.30 på Viaplay, TV3 Sport og TV3+.