Viktor Axelsen vandt i to sæt over inderen Srikanth Kidambi efter en suveræn indledning på kampen.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen tog søndag årets første turneringssejr uden for det europæiske kontinent.

Ved India Open, der rangerer på niveau 4 på World Touren, vandt Axelsen finalen over indiske Srikanth Kidambi med 21-7, 22-20.

Dermed gik danskeren igennem turneringen uden at afgive et eneste sæt, selv om han i finalen måtte afværge to sætbolde i andet sæt.

Viktor Axelsen vandt i to sæt over inderen Srikanth Kidambi efter en suveræn indledning på kampen. Foto: SAJJAD HUSSAIN Vis mere Viktor Axelsen vandt i to sæt over inderen Srikanth Kidambi efter en suveræn indledning på kampen. Foto: SAJJAD HUSSAIN

Axelsen startede med at spille på den gode banehalvdel, hvor der var modvind, og det udnyttede han til fulde.

Srikanth Kidambi kunne slet ikke styre sine løft og clear i medvinden, og hvis ikke bolden røg ud, blev den kort, hvilket Axelsen straffede igen og igen med sine skarpe angrebsslag.

11-7 i dansk favør hed det halvvejs, og herfra udspillede den 25-årige fynbo totalt sin indiske modstander.

Han tog ti point på stribe efter den korte pause midtvejs og nåede op på 11 point i træk.

Denmark's badminton player Viktor Axelsen plays a shot against India's badminton player Parupalli Kashyap during the men's single semi-finals match at the Yonex-Sunrise India Open 2019 in New Delhi on March 30, 2019. - Home stars Kidambi Srikanth and PV Sindhu overcame tough competition to reach the semi-finals of the badminton India Open but women's defending champion Zhang Beiwen of the United States crashed out on March 29. (Photo by STR / AFP) Foto: STR Vis mere Denmark's badminton player Viktor Axelsen plays a shot against India's badminton player Parupalli Kashyap during the men's single semi-finals match at the Yonex-Sunrise India Open 2019 in New Delhi on March 30, 2019. - Home stars Kidambi Srikanth and PV Sindhu overcame tough competition to reach the semi-finals of the badminton India Open but women's defending champion Zhang Beiwen of the United States crashed out on March 29. (Photo by STR / AFP) Foto: STR

21-7 på blot 11 minutter, og hjemmebanedarlingen havde et kæmpe stykke arbejde foran sig, hvis ikke det skulle ende med en dansk massakre.

Selv om Axelsen nu kom over på den svære side af nettet, så fortsatte han med at dominere, selv om Srikanth Kidambi fik stoppet den pointmæssige blødning ved 1-3.

Axelsen kunne ikke spille helt så frigjort grundet vinden, og langsomt kom inderen med i kampen igen.

Fra 9-12 kom han tilbage på 12-12, og ved 14-13 kom han første gang foran siden 2-1 i første sæt.

Det blev helt tæt hele vejen, og det duftede af et tredje sæt, da Srikanth Kidambi fik to sætbolde ved 20-18, men så løftede Axelsen igen niveauet.

Med fire point på stribe tog han stikket hjem.

/ritzau/