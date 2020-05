Den danske verdensstjerne indstiller sig på, at badmintonsæsonen allerede kan være forbi.

Den internationale badmintonsæson er foreløbig suspenderet frem til efteråret, men det er langt fra sikkert, at spillerne får lov at gå på banen til den tid.

Den danske stjernespiller Viktor Axelsen fortæller i et interview med Politiken, at han endda er begyndt at indstille sig på, at det kan være slut med badminton i resten af 2020.

- Jeg har egentlig fundet mig til rette med, at vi måske ikke kommer til at spille mere i år. Jeg vil ikke decideret falde ned af stolen, hvis det er sådan, det går, siger Viktor Axelsen.

Et af kalenderens højdepunkter er hold-VM, Thomas Cup og Uber Cup, der skal spilles i Aarhus.

Turneringerne var oprindelig programsat i maj, men er foreløbig blevet udsat to gange. Nu håber arrangørerne i stedet at kunne afvikle arrangementet i begyndelsen af oktober.

Men Axelsen stiller sig skeptisk over for, om det kan lade sig gøre. Han peger på, at de enkelte lande er på forskellige stadier i bekæmpelsen af coronavirus, og det kan i givet fald medføre et amputeret VM.

- Mit spørgsmål og mine tanker er, om hele verden er klar til at spille. Hvis der er fire-fem af de bedste lande, der ikke kan sende spillere til Danmark, så er det ikke retfærdigt og vil være en rimelig tam Thomas Cup.

- Så hellere rykke det igen og udskyde Sudirman Cup (VM for blandede hold), siger Viktor Axelsen.

Badmintonsæsonen har været på pause, siden Axelsen vandt All England midt i marts.

En lang række World Tour-turneringer er siden blevet aflyst eller udsat, og der er ingen internationale turneringer på programmet på denne side af sommeren.

/ritzau/