Viktor Axelsen førte stort i tredje og afgørende sæt, men endte med at tabe semifinalen til Chen Long.

- Jeg må prøve igen næste år.

Sådan lyder det fra Viktor Axelsen, der lørdag lige akkurat missede sin første finaleplads i Denmark Open.

Den danske badmintonprofil tabte i tre sæt til Chen Long fra Kina efter at have været foran med 13-5 undervejs i tredje sæt.

Men føringen blev sat over styr, og semifinalen blev endestationen for danskeren, der tabte det afgørende sæt med 19-21.

- Der gik rimelig mange ting galt. Jeg synes, Chen Long spillede bedre, end jeg gjorde, og jeg lavede for mange lette fejl og tog nogle dumme beslutninger, så det var nok størstedelen af problemet.

- Jeg spillede for utålmodigt og havde ikke overskuddet til at træffe de rigtige beslutninger. Det resulterede i for mange fejl, siger han.

Denmark Open bliver spillet i Odense, hvor Axelsen er født og opvokset. Derfor var nederlaget også til stor ærgrelse for den udsolgte arena, som under hele kampen gav danskeren stor opbakning.

- Det har været helt fantastisk, og det er også en af grundene til, at jeg er så skuffet lige nu. Det kunne have været helt vildt at spille en finale mod Kento Momota herinde i morgen (søndag, red.).

- Men sådan skulle det ikke være denne gang, siger Axelsen.

Trods nederlaget mener han dog stadig, at der er meget at tage med fra turneringen i Danmark.

En rygskade har nemlig holdt Axelsen ude i store dele af sæsonen, og først under Denmark Open har han for alvor vist, at han igen er ved at finde topniveau.

- Jeg er glad for, at jeg er med igen på det her niveau. Det er enormt fedt, men lige nu fylder skuffelsen det meste, siger han.

Finalen i herresingle står søndag mellem verdensetteren og den forsvarende Denmark Open-mester Kento Momota og Chen Long, der tidligere har vundet turneringen fire gange.

