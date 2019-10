Viktor Axelsen tabte semifinalen i Denmark Open i tre sæt til Chen Long fra Kina.

Det bliver heller ikke i år, at der kommer en dansker på det øverste podietrin i Denmark Open.

Lørdag missede Viktor Axelsen muligheden for en finaleplads i turneringen, da han tabte i tre sæt til Chen Long fra Kina, der tidligere har vundet turneringen fire gange.

Chen Long vandt med cifrene 12-21, 21-14, 21-19, efter at Axelsen havde ført stort undervejs i det afgørende sæt.

Ikke siden 2010 har en dansk herresingle vundet Denmark Open. Dengang vandt Jan Ø. Jørgensen.

I stedet bliver det i år en dyst mellem Chen Long og verdensetteren Kento Momota.

Vi skal tilbage til 31. marts, før Axelsen senest har været i en finale. Det var i India Open, som han endte med at vinde.

Han har i store dele af sæsonen siddet ude med en rygskade.

For en måned siden gjorde han comeback i China Open, men først under turneringen i Odense har den tidligere verdensmester for alvor fundet topniveauet igen, men semifinalen blev altså endestationen for Axelsen.

Chen Long havde inden lørdagens semifinale været ude at kritisere arrangørerne af Denmark Open, da han var træt af, at hans kvartfinalekamp først sluttede efter midnat natten til lørdag.

Og i første sæt så det heller ikke ud til, at kineseren var helt vågen. Han lavede flere fejl, mens Axelsen spillede sikkert og hurtigt bragte sig på 9-3.

Men så vågnede kineseren op og fik hentet ind på det danske forspring, inden Axelsen igen strammede grebet og med flotte vinderslag og stort overblik tog sættet på blot 16 minutter.

Andet sæt blev anderledes tæt, og de to fulgtes ad til 9-9, inden Chen Long fandt noget af det spil frem, der tidligere har givet ham OL- og VM-guld.

Derfra havde danskeren ikke mange chancer, og Chen Long hev sættet sikkert i land.

Men fejlene begyndte igen at snige sig ind hos kineseren i tredje sæt, mens Axelsen kom flyvende ud fra den lille pause.

Til stor jubel for den udsolgte arena slog den tidligere danske verdensmester vinderslag på stribe og bragte sig hurtigt på 11-4.

Men så vendte spillet igen. Chen Long formåede at hægte sig på igen og kom helt tæt på ved 17-18 og 18-19, og efter en challenge kom han også på 19-19, og kort efter spillede han sig til en matchbold.

Det knækkede danskeren, der til sidst slog bolden i nettet, mens kineseren fuldendte sit store comeback.

Finalen mellem Chen Long og Momota er sat til at begynde klokken 15 søndag.

/ritzau/