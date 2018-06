Verdensetteren brugte over en time for at vinde over thailandsk modstander ved Malaysia Open.

Kuala Lumpur. Den danske badmintonspiller Viktor Axelsen er klar til kvartfinalen ved Malaysia Open.

Torsdag vandt han med cifrene 23-21, 19-21, 21-11 over thailandske Tanongsak Saensomboonsuk. Den asiatiske spiller er nummer 42 på verdensranglisten.

Malaysia Open er en såkaldt niveau 3-turnering, der rangerer på linje med Denmark Open.

Herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen er ligeledes videre til kvartfinalerne.

Ottendedelsfinalen blev til gengæld endestationen for damedoublerne med Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen samt Sara Thygesen og Maiken Fruergaard.

Især var det skuffende for tredjeseedede Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen. Duoen tabte 16-21, 15-21 til et udseedet japansk par.

/ritzau/