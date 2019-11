Viktor Axelsen tabte i tre sæt i China Open til Kento Momota, der skal møde Rasmus Gemke i semifinalen.

Viktor Axelsen gav verdensetteren Kento Momota fra Japan kamp til stregen i kvartfinalen i Super 750-turneringen Fuzhou China Open.

Desværre var det ikke nok for danskeren, der tabte kampen i tre sæt med cifrene 18-21, 21-12, 16-21.

Dermed har Momota vundet 13 af de 15 indbyrdes opgør mod danskere og er videre til semifinalen i turneringen, der rangerer på samme niveau som Denmark Open.

Japaneren er forsvarende mester i turneringen og skal i semifinalen op mod en anden dansker, Rasmus Gemke.

Gemke slog overraskende verdens nummer ni, Ng Ka Long Angus fra Hongkong, der torsdag sendte Jan Ø. Jørgensen ud af turneringen.

Danskeren vandt i tre sæt med cifrene 13-21, 21-14, 22-20.

I sin kamp kom Axelsen bagud 0-2 i første sæt, hvor Momota hurtigt fik slået et større hul.

Men danskeren hang i og med fire point i træk gik han fra 9-15 til 13-15. Derfra fulgtes de to ad, men Momotas forspring fra starten af kampen blev afgørende, og japaneren tog sættet med 21-18.

Viktor Axelsen har døjet med en skade i løbet af året, der har holdt ham ude af kamp i store dele af sæsonen.

Men i andet sæt viste danskeren, at han for alvor er tilbage på toppen og fandt det storspil frem, der tidligere har gjort ham til verdensmester.

En fremragende start på sættet sendte Axelsen i front med 4-0, og på den anden side af nettet havde Momota svært ved at finde løsninger mod den stærke dansker.

Axelsen kom på 7-1, før japaneren tog tre point i træk og halede ind på danskeren. Men Axelsen holdt hovedet koldt og fandt det ene flotte slag frem efter det andet og vandt sættet sikkert.

I tredje sæt kom Axelsen også bedst fra start og var hurtigt foran 3-0, inden Momota satte tempo i spillet og med seks point i træk gik fra 4-6 til en japansk føring på 10-6.

Axelsen havde dog ikke tænkt sig at give op uden kamp, selv om Momota ikke plejer at sætte en føring i tredje sæt over styr.

Axelsen tog tre point i træk og kom igen helt tæt på ved 12-13. Men desværre for danskeren var det det nærmeste, han kom i slutningen af tredje sæt, som Momota vandt og tog sejren efter 1 time og 17 minutters kamp.

Senere fredag skal Anders Antonsen forsøge at spille sig videre i turneringen, når han skal op mod Jonatan Christie fra Indonesien i kvartfinalen.

/ritzau/