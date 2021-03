Den forsvarende mester Viktor Axelsen var på vej mod nederlag, men er klar til kvartfinale i All England.

Den forsvarende All England-mester i herresingle, Viktor Axelsen, er klar til kvartfinalen i dette års turnering, men han fik sig lidt af en forskrækkelse, inden han kom forbi anden runde.

Inderen Sai Praneeth, der rangerer som verdens nummer 15, vandt første sæt og førte 5-0 i det andet, inden Axelsen fandt sit spil og sejrede 15-21, 21-12, 21-12.

Også i første runde levede Axelsen livet farligt, da han slog japaneren Koki Watanabe med 21-19 i tredje sæt.

Axelsen havde knebne føringer i starten af første sæt, men hurtigt derefter fik inderen kontrollen i de fleste dueller.

Det var dog først i midten af sættet, at Sai Praneeth for alvor trak fra. Fra 11-10 snuppede han fem point på stribe og skabte et hul på seks point.

Fynboen reducerede ganske vist til 13-16, men derfra var Sai Praneeth stærkest. Han spillede sig til fem sætbolde og udnyttede den første til 21-15.

Axelsen fik dernæst en rærlig start på andet sæt og tabte de første fem bolde. Det lignede unægteligt en overraskende tidlig exit, men stille og roligt arbejde han sig tilbage og tog styringen i duellerne.

Nu blev inderen drevet rundt på banen, og 0-5 blev til 6-6, og Axelsen førte 11-9 ved pausen halvvejs.

Efter denne stormede Axelsen derudaf, og det var som, at Sai Praneeth gav op for i stedet at satse på tredje sæt. Axelsen lukkede i hvert fald sættet til 21-12 på en fejl fra modstanderen.

Sai Praneeth var til gengæld klar fra begyndelsen af tredje sæt, hvor han kom foran 4-2.

Der skulle dog meget til at vinde duellerne mod Axelsen nu, og danskeren fik atter overtaget og bragte sig foran 11-7 inden sidebyttet.

Nu var der tale om klasseforskel, og Axelsen vandt uden problemer det afgørende sæt med 21-12.

I kvartfinalen venter thailænderen Sitthikom Thammasin, der vandt uden kamp mod Jonatan Christie, der ligesom alle andre indonesere er blevet udelukket fra at deltage på grund af coronasmitte på deres fly.

I semifinalen er Axelsen seedet til at møde landsmanden Anders Antonsen, der spiller sin kamp i anden runde senere torsdag.

/ritzau/