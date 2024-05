Både Viktor Axelsen og herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup er i finalen i Malaysia Masters.

To af søndagens finaler i Super 500-turneringen Malaysia Masters bliver med dansk deltagelse.

Det står klart, efter at Viktor Axelsen og herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup begge vandt lørdagens semifinaler suverænt.

For Danmarks bedste herredouble blev det til en semifinalesejr i to sæt, 21-13, 21-19, over hjemmebaneparret Junaidi Arif og Roy King Yap.

I første sæt var der klasseforskel, mens andet sæt var en mere tæt affære, hvor danskerne til sidst var skarpest.

Senere lørdag fulgte den danske verdensetter i herresingle, Viktor Axelsen, trop og spillede sig ligeledes i finalen i Malaysia i to sæt, 21-6, 21-13, efter fremragende spil.

Axelsen var flere niveauer over den kinesiske semifinalemodstander, Lu Guangzu i første sæt, som det tog danskeren sølle 14 minutter at vinde.

I andet sæt var kineseren en smule mere med, men Axelsen var fortsat mindst en klasse bedre.

Efter en tæt begyndelse, hvor danskeren kom bagud 4-6, skruede Axelsen igen niveauet i vejret. Danskeren vandt den næste periode 11-2, og så var den kamp afgjort.

Kim Astrup og Anders Skaarup var ligeledes suveræne i første sæt. Fra start satte det danske par et højt tempo og var rigtig godt spillende i et sæt, der aldrig blev spændende.

Undervejs voksede den danske føring til 17-8, og det var en formsag for Astrup og Skaarup at udnytte den første sætbold i kampen.

Det malaysiske par kom bedre med i andet sæt og udfordrede i højere grad Astrup og Skaarup, der samtidig lavede lidt flere fejl, end tilfældet var i første sæt.

Føringen skiftede frem til 10-10, hvor malaysierne derfra fik et lille overtag. En netruller var med til at bringe Arif og Yap foran med 13-10.

Danskerne hankede dog op i sig selv, og med en stærk offensiv fik Astrup og Skaarup kontakt igen ved 17-17.

Det danske par udnyttede momentum og fortsatte den offensive stil, hvor en malaysisk bold i nettet på danskerens anden sætbold sikrede finalepladsen til Astrup og Skaarup.

Tidligere lørdag tabte mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje sin semifinale. Det danske par tabte i tre sæt, 24-26, 21-14, 18-21, til indonesiske Rinov Rivaldy og Pitha Mentari.

/ritzau/