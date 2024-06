Viktor Axelsen er klar til semifinalen i Singapore Open efter en sikker sejr over Jun Hao Leong

Viktor Axelsen skal lørdag spille semifinale ved Singapore Open.

Fredag avancerede den danske verdensetter med en sejr i to sæt over malaysiske Jun Hao Leong i kvartfinalen.

Ham havde Axelsen aldrig mødt før, men Leong fik lidt af en lærestreg. Axelsen vandt 21-12, 21-11.

Danskeren satte sig hurtigt på første sæt. Ved den indlagte pause var Axelsen foran 11-6, og sættet blev sikkert vundet.

I andet sæt fulgte Leong godt med. 11-10 stod der ved opholdet, men så skruede Axelsen bissen på, og malaysieren fik ikke et ben til jorden derefter.

I lørdagens semifinale venter enten Loh Kean Yew eller Li Shi Feng.

Før Viktor Axelsens sejr spillede Mads Vestergaard og Christine Busch sig videre til semifinalerne i mixeddouble.

Det skete med en sejr over hollandske Robin Tabeling og Selena Piek, der er nummer 15 på verdensranglisten.

Danskerne er nummer 29 og tog dermed lidt af en skalp. Sejren kom i hus på dramatisk vis.

Efter at have vundet første sæt 21-15 blev det til et nederlag i andet på 13-21.

I tredje sæt kunne det ikke blive tættere, og det endte med en dansk sætsejr på 22-20, da hollænderne skød bolden ud af banen, hvilket fik Mads Vestergaard til at falde om på gulvet i ekstatisk jubel.

Senere fredag skal Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen forsøge at gøre deres landsmænd kunsten efter i herredouble.

Singapore Open er en såkaldt Super 750-turnering på Det Internationale Badmintonforbunds World Tour, hvilket er den næsthøjeste rangering, hvis man fraregner sæsonfinalen.

Denmark Open er også en Super 750-turnering.

/ritzau/