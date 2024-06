Kineseren Shi Yuqi overtager førstepladsen på verdensranglisten fra Viktor Axelsen i næste uge.

Efter 131 uger i træk som nummer et på verdensranglisten i badminton, må Viktor Axelsen give duksepladsen videre til kineseren Shi Yuqi, når listen opdateres på tirsdag.

Det beretter TV 2 Sport.

Axelsen ærgrer sig over at miste førstepladsen, som er en konsekvens af, at han har døjet med en del skader på det seneste.

- Jeg var ikke særlig langt fra at have den længste streak overhovedet, siger Axelsen til TV 2 Sport.

- Men jeg er sgu også stolt over, at jeg først og fremmest har kunnet holde mig på førstepladsen i så lang tid. Specielt med det sidste år og alle de missede turneringer og de - rent træningsmæssigt - halvhjertede uger, jeg er blevet nødt til at tage.

På grund af en ankelskade måtte Axelsen opgive at spille sin semifinale i Singapore Open i sidste uge.

Derefter meldte han afbud til denne uges Super 1000-turnering Indonesia Open.

Sæsonens helt store mål er OL, hvor Axelsen i Paris stiller op som forsvarende mester efter triumfen i Tokyo i 2021.

Axelsen overtog førstepladsen på verdensranglisten fra japaneren Kento Momota den 30. november 2022.

/ritzau/