Viktor Axelsen tabte i tre sæt til Tien Chen Chou fra Taiwan og har brug for hjælp for at nå semifinalen.

To nederlag på stribe er realiteten for Viktor Axelsen i sæsonfinalen.

Den danske badmintonspiller tabte torsdag i tre sæt til verdens nummer to, Tien Chen Chou fra Taiwan, med cifrene 21-12, 12-21, 15-21.

Onsdag tabte Axelsen sin første kamp i turneringen til Chen Long fra Kina, og dermed kan danskeren ikke selv afgøre, om han skal nå semifinalen i turneringen, der er den sidste i år på World Touren.

Skal Axelsen videre, skal han slå Anthony Ginting i to sæt fredag, mens Chou slår Chen Long i gruppens anden kamp. I så fald vil Chou vinde gruppen, mens Axelsen vil avancere på andenpladsen..

Mod Chou kom Axelsen bagud med 0-2 i første sæt, men så tog danskeren arbejdshandskerne på. Med seks point i træk tog Axelsen føringen, mens taiwaneren ikke helt kunne finde rytmen.

Axelsen fortsatte koncentreret det fine spil og gav ikke verden nummer to mange chancer i sættet, som danskeren sikkert kørte i hus.

Efter sideskiftet oppede Tien Chen Chou sit spil, mens flere fejl sneg sig ind hos Axelsen, der kom bagud 2-8, inden han igen fik lidt point på kontoen.

Langsomt halede danskeren ind på taiwanerens forspring og kom tæt på ved 7-9, men så trak Chou igen fra og tvang kampen ud i et tredje sæt.

I det afgørende sæt fortsatte taiwaneren det flotte spil, mens Axelsen havde svært ved at finde de gode takter frem, som han viste i første sæt.

Nede 5-9 fik Axelsen igen fat og kæmpede sig tilbage og kom foran 11-10.

Danskeren kom også foran 13-11, men så var der ikke meget mere at komme efter hos Axelsen, og taiwaneren sikrede sig sættet og sejren.

Turneringens anden dansker - Anders Antonsen - spiller senere torsdag sin anden kamp i turneringen.

Her er han formentlig tvunget til sejr over verdensetteren Kento Momota, hvis han vil gøre sig forhåbninger om en plads videre, efter Antonsen onsdag tabte sin første kamp i to sæt til indoneseren Jonatan Christie.

/ritzau/