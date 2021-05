Viktor Axelsen havde ingen problemer med at nedlægge Kalle Koljonen og møder Anders Antonsen i EM-finalen.

Finske Kalle Koljonen slog overraskende Rasmus Gemke fredag i kvartfinalen ved badminton-EM. Men i lørdagens semifinale kom han i menneskehænder mod Viktor Axelsen.

Den danske storfavorit vandt uden problemer 21-14, 21-14 og er klar til en rent dansk finale søndag, hvor Anders Antonsen venter.

Antonsen slog i sin semifinale landsmanden Hans-Kristian Vittinghus med 21-14, 21-17, og dermed bliver finalen et opgør mellem de to danske forhåndsfavoritter.

Kalle Koljonen var med til 6-6 i første sæt mod Axelsen, hvorefter danskeren trak fra. I et opskruet tempo kunne finnen ikke følge med trods flot fight.

Axelsen sendte ham rundt på hele banen og gav flere prøver på sit eminente angrebsspil.

En lidt træg start på andet sæt set med danske øjne gav en finsk føring på 7-4, men som i første sæt skruede Axelsen tempoet i vejret igen.

Seks point på stribe bragte ham på 10-7, og derfra var sejren aldrig i fare.

Selv om Koljonen gik fra 10-18 til 14-18 efter lidt dansk koncentrationssvigt, lukkede Axelsen kampen sikkert ned.

Axelsen har to gange tidligere vundet EM-guld i herresingle, mens Anders Antonsen har en sølvmedalje fra 2017 som sidste bedste resultat ved det individuelle EM.

Til gengæld bliver der ingen dansk deltagelse i finalerne i hverken mixeddouble eller damedouble.

Mathias Christiansen og Alexandra Bøje tabte deres semifinale i to sæt til de topseedede englændere Marcus Ellis og Lauren Smith.

Damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen mødte også topseedet modstand i semifinalen i skikkelse af de bulgarske søstre Gabriela og Stefani Stroeva.

Det gik ligesom Bøje og Christiansen. Nederlag i to sæt og farvel til chancen for at spille om EM-guld.

/ritzau/