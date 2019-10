Kvartfinalepladsen betyder meget for Viktor Axelsen, der har siddet ude med en skade det meste af året.

Det havde kæmpestor betydning for Viktor Axelsen at vinde i anden runde i Denmark Open og blive klar til kvartfinalen.

Det siger den danske herresinglespiller efter kampen torsdag aften, hvor han slog Khosit Phetpradab fra Thailand i to sæt.

- Det var en rigtig god sejr for mig som betyder mere, end man måske lige skulle regne med, siger Axelsen, der har siddet ude i store dele af sæsonen med en rygskade.

- Det har været en lidt hård periode, og det er et stykke tid siden, jeg har spillet, som jeg gjorde i dag, og har sat to kampe sammen i en turnering, så det er jeg glad for, siger han.

Onsdag vandt han sin førsterundekamp ligeledes i to sæt, og Axelsen har generelt en god fornemmelse i kroppen.

- Jeg synes, jeg er godt på vej tilbage. Jeg spiller bedre og bedre og bevæger mig bedre og bedre, så det er kun positivt, siger han.

I torsdagens kamp var der klasseforskel, og thailænderen havde ikke mange chancer mod den tidligere verdensmester.

- Jeg prøvede at gå aggressivt til tingene og prøvede at sætte mig på modstanderen, og det lykkedes i store dele af kampen. Jeg havde en lille krise i andet sæt, men formåede at løse det, så det er jeg tilfreds med, siger Axelsen.

I kvartfinalen fredag venter enten landsmanden Anders Antonsen eller thailænderen Kantaphon Wangcharoen, der mødes senere torsdag.

