Viktor Axelsen slog Anders Antonsen i kvartfinalen i Denmark Open foran en fyldt arena i Odense.

En af de største oplevelser i karrieren.

Sådan beskriver badmintonspilleren Viktor Axelsen fredagens kvartfinale i Denmark Open, hvor han slog landsmanden Anders Antonsen i to sæt foran en udsolgt arena i Odense, hvor Axelsen er født og opvokset.

- Det var enormt fedt. En kæmpe oplevelse. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det var en af de største oplevelse i min karriere. Jeg tror ikke, at jeg har oplevet en bedre stemning her i hallen. Det var fuldstændig fantastisk.

- Det var en kamp, der havde alt, hvad en danskerkamp skal have. Den var tæt, og jeg havde heldet på min side i første sæt, og det tror jeg, gjorde en stor forskel.

- Det var en rigtig hård kamp for mig, for Anders er en af de bedste spillere i verden, så jeg er selvfølgelig enormt stolt af min præstation i dag, siger han.

Axelsen har siddet ude i store dele af sæsonen med en rygskade, men under turneringen i Danmark har han for alvor vist glimt af det storspil, der tidligere har gjort ham til verdensmester.

Inden turneringen sagde landstræner Kenneth Jonassen, at Axelsen manglede den ene kamp, hvor han fik spillet til at fungere, og som kunne give ham en masse selvtillid og få ham helt tilbage i toppen af eliten.

Den kamp var fredagens kvartfinale, tror Axelsen.

- Jeg havde virkelig brug for denne her kamp, hvor jeg fik kæmpet mig igennem problemer og kom ud på den anden side, og det synes jeg, at jeg gjorde med succes i dag, siger han.

For problemer var der undervejs i opgøret, hvor specielt første sæt var yderst tæt.

Axelsen var undervejs i sættet bagud 9-15, men formåede alligevel at kæmpe sig tilbage og vinde med 24-22.

- Jeg tænkte, at nu skulle jeg gøre det så hårdt som overhovedet muligt, og jeg dør med skoene på, og lige pludselig var jeg tilbage, og så tænkte jeg, at nu går jeg efter det.

- Det er længe siden, at jeg har været i denne her situation, så jeg ville gøre det så godt, som jeg overhovedet kunne, siger han.

I semifinalen lørdag venter enten kineseren Chen Long eller verdens nummer to, Chou Tien-chen fra Taiwan, der mødes senere fredag.

/ritzau/