Det gør nas at være MMA-fighter, og det er med fuld risiko for at få skader, at man går ind i oktogonen.

Den iransk-svenske stjerne Pannie Pantea Kianzad viste efter sin kamp mod Lina Lansberg sit smadrede ansigt og ikke mindst hårdt ramte næse frem.

Men Kianzad vandt sin kamp over Lina Lansberg, og efterfølgende har hun lagt et billede op på Instagram, der ikke er til at tage fejl af.

Det er ikke for sarte sjæle at kæmpe i MMA, og man ser endnu vildere ud, når man mangler to fortænder og har ansigtet smurt ind i blod.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

30-årige Kianzad blev født i Iran og begyndte som 14-årig at bokse.

I dag regnes hun for at være blandt de allerbedste MMA-fightere i bantamvægt. Før opgøret mod Lina Lansberg var hun rangeret som nummer 12.

Med sejren kan hun sigte endnu højere.

Men først skal hun vist lige forbi tandlægen og måske også én, der kan fikse næsen.