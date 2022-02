Den australske basketballstjerne Alexandra Bunton har levet et liv i frygt.

For bag den facade, hun hver dag måtte opbygge, når hun gik på banen, var hun knust. Hele tiden.

Det fortæller den 28-årige Opals-spiller ifølge News, der refererer til det australske medie Daily Telegraph.

Årsagen til den enorme frygt var situationen på hjemmefronten, hvor Buntons daværende mand gjorde skade på hende – både fysisk og mentalt.

Faktisk levede hun et liv i helvede, som hun selv beskriver det.

»Han startede med at fortælle mig, at alle ville være ligeglade, hvis jeg stoppede karrieren. Han sagde også, at jeg ikke behøvede min familie,« fortæller hun.

Alexandra Bunton forklarer ligeledes, at selv om hun vidste, det var et forfærdeligt forhold for hende at være i, turde hun ikke gøre noget:

»Folk tror, det er nemt at sige fra, men når nogen er så manipulerende, er det skræmmende at sige nej.«

For eksmanden var det dog ikke nok kun at ramme sin ekshustru mentalt.

For mens Bunton var gravid med deres fælles datter, begyndte volden at udvikle sig mere og mere fysisk.

»Han kastede ting efter mig, og en dag lagde han mig ned og begyndte at tage kvælertag på mig, så jeg næsten blev bevidstløs,« siger hun videre.

Herfra ville hun ikke længere tillade eksmandens opførsel, og med hjælp fra sine forældre gik hun til politiet for at anmelde eksmanden.

Noget, der efter flere års kamp i retten resulterede i, at han sidste år blandt andet blev fængselsdømt for at have forsøgt at kvæle sin daværende partner.

Alexandra Bunton, der har gennemgået intet mindre end 11 knæoperationer, har blandt andet vundet VM-sølv med det australske landshold i 2018.