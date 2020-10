»Please, kom tilbage. Jeg har brug for dig, så jeg kan smile igen.«

Jake Ryan var en elsket person i australsk fodbold. Han spillede både i Queensland, Victoria og Western Australia - og efterfølgende arbejdede han fuldtid som træner på Gold Coast Suns' akademi.

Men onsdag blev den 39-årige australier dræbt - på tragisk vis.

Han var på ferie på den italienske middelhavs-ø Sicilien. Og under en løbetur havde han angiveligt høretelefoner i ørene med høj musik - så høj, at han slet ikke hørte et tog nærme sig, da han skulle passere et jernbanespor.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

Jake Ryan blev ramt af toget. Lokomotivføreren stoppede og løb straks hen til den bevidstløse australier og ydede førstehjælp. Men Jake Ryans liv stod ikke til at redde. Det skriver News.com.

Et stort chok for den australske sportsverden. Og ikke mindst et kæmpe chok for Jake Ryans kæreste, den australske skuespillerinde Kimberly Driedger, som har postet en hjerteskærende farvelbesked til Jake Ryan på sin Facebook-profil. Parret havde netop var på en to måneders rundrejse i USA.

»Hvordan skal jeg kunne sige farvel ... at se dit ansigt og høre din stemme hver dag de seneste to måneder ... hvordan kommer vi tilbage til det?«

»Mi Amor, please kom tilbage. Jeg har brug for dig, så jeg kan smile igen. Så vi kan fuldføre alle de smukke ting, som vi talte om.«

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

»Du var den sødeste, mest betænksomme, den mest sande gentleman af alle. Du var så speciel. Du viste mig, hvordan man elsker igen. Jeg savner dig. Men dobbelt-regnbue. Tak fordi du velsignede min sjæl med din kærlighed. De laver ikke mange af din slags.«

Jake Ryan var blandt de overlevende efter det grusomme terrorangreb på Bali i 2002 - hvor han sammen med sin bror Mitch blev fanget i kaosset, da adskilige bomber gik af i byen Kuta og drøbte 202 personer. Den oplevelse reflekterede Jake Ryan over på Facebook i mandags.

»18 år ... det er helt lv siden ... men alligevel føles det, som var det i går.«

»Man reflekterer, og jeg kan kun tænke på, hvor heldige vi var at få lov at komme hjem. Det held havde andre ikke. Hvor kærlighed, vores bønner, tanker og støtte til jer og jeres familier i dag. For os - de heldige, der kom hjem - er jer evigt taknemmelige,« skrev Jake Ryan.