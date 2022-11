Lyt til artiklen

Den drabsdømte tidligere atletikstjerne Oscar Pistorius kan skrive endnu en nedtur på cv'et.

Sydafrikaneren har nu afsonet mere end halvdelen af de 13,5 års fængsel, som han fik for at skyde og dræbe sin kæreste Reeva Steenkamp gennem en badeværelsesdør i 2013. Og det gør, at den 35-årige løber – der blev kendt som Blade Runner, da han har proteser som ben – kan søge om prøveløsladelse.

Og det har givet Pistorius og hans advokater et reelt håb om, at han kunne være ude i friheden inden jul. Men det håb har den sydafrikanske højesteret sat en effektiv stopper for.

For en prøveløsladelse kan ikke komme på tale før tidligst marts 2023, lød konklusionen.

»Jeg må sige, at jeg har gjort alt i min magt for at rehabilitere, opføre mig på en god måde, overholde fængselsreglerne og vise fuld anger. Jeg har gjort alt,« sagde Pistorius under en høring forleden ifølge Sky News.

Som en del af løsladelsesprocessen har Pistorius skulle deltage i det, der kaldes 'restorative justice' – på dansk 'genoprettende retfærdighed'.

Det indebærer, at 34-årige Oscar Pistorius sandsynligvis har skullet mødes med Reeva Steenkamps forældre til en offer-gerningsmand-dialog. Det vides ikke, om denne allerede har fundet sted.

Reeva Steenkamp blev 14. februar 2013 dræbt af fire skud i hovedet. Mens Oscar Pistorius hele tiden har hævdet, der var tale om et uheld, var anklageren af den overbevisning, at han skød sin kæreste helt bevidst. Pistorius siger, at han forvekslede Reeva med en indbrudstyv – og derfor sendte han en byge af dræbende skud igennem badeværelsesdøren.

I september 2014 erklærede sagens dommer, Thokozile Masipa, at Oscar Pistorius ikke var skyldig i overlagt mord, og hans straf lød i første omgang på fem år. Det blev siden forhøjet til seks år, og i 2015 kom sagen for højesteretten, der gik imod den første dom.

Her blev Oscar Pistorius erklæret skyldig i mord, og i 2017 fik han fordoblet sin straf, som blev øget til 13 år og fem måneder bag tremmer.