Ellie-Jean Coffey var godt på vej mod store resultater som professionel surfer. Men nu er karrieren droppet.

Og i stedet har hun valgt en helt anden retning.

25-årige Coffey har oprettet en hjemmeside, hvor man for 10 australske dollars (cirka 50 kroner, red.) kan abonnere på 'ucensoret' materiale, som det lyder på hjemmesiden.

Hendes skifte fra atlet til model har medført en del kritik. Men Coffey tager det helt roligt.

»Det har været, som det er med alt andet, jeg har lavet i mit liv. Nogle elsker det, andre hader det. Der er ikke én person, som jeg elsker eller holder af, som ikke har været meget støttende. Jeg har fået overvældende meget support,« siger hun til news.com.au om beslutningen og tilføjer:



»Det er også meget befriende, at jeg er stærk nok til at gå igennem modgang og gøre, hvad jeg vil og udtrykke mig frit,« siger hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) den 5. Aug, 2020 kl. 8.04 PDT

Hun jubler over, at beslutningen har 'ændret hendes liv' og løfter lidt af sløret for, hvad brugere af hendes hjemmeside kan forvente.

»Abonnenterne kan forvente at se den ægte Ellie-Jean Coffey. De får ekslusivt materiale, jeg aldrig har delt før, de kan chatte med mig hver eneste dag, og jeg tilbyder en intim oplevelse, hvor jeg kan engagere mig med mine topfølgere,« siger hun.

»Min vision for sitet er at give folk muligheden for at komme tættere på mig end nogensinde og skabe en platform, hvor alle kan være sig selv uden at blive dømt,« lyder det.

Coffey fortæller, at hun lukrerer på, at hun i forvejen var et kendt navn i surfermiljøet.

»Jeg er kendt i surferverden og har bygget en flot mængde følgere op fra sporten, men de har været meget nysgerrige efter at se mere af mit liv udenfor surfing. Og det kan de nu på min hjemmeside.«