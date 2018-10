Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup er ude af Denmark Open efter nederlag i anden runde.

Odense. Den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen tabte torsdag anden runde i Denmark Open til Liao Min Chun og Su Ching Heng fra Taiwan.

Danskerne blev sendt tidligt hjem fra turneringen med cifrene 16-21, 18-21.

Kim Astrup betonede efter kampen, at der måske er for store forventninger til herredoublen efter deres imponerende sejr i China Open i september.

- Jeg synes, at folk lidt forventer, at vi bare kører vores modstander over, hvis vi ligger højere end dem på verdensranglisten. Så der er en lille smule mere pres, men det er ikke noget, vi kan bruge som en undskyldning, siger Astrup.

Anders Skaarup så flere muligheder i opgøret, men i sidste ende måtte han erkende, at der manglede lidt niveau.

- De spillede bedre end os. Det er ærgerligt og skuffende. Vi skulle have stukket fra dem, men det gjorde vi ikke, siger Skaarup.

Astrup og Skaarup havde i forvejen ikke gode minder fra tidligere opgør mod taiwanerne, der i 2017 sendte danskerne ud af VM i anden runde.

Parret fra Taiwan, der er nummer 15 i verden, startede aggressivt og havde føringen i stort set hele første sæt. De hentede seks point i træk til stillingen 11-4.

Danskerne hentede efterfølgende fem point i træk og halede derfor ind på taiwanerne, der dog hele tiden var et skridt foran.

Min Chun og Ching Heng vandt første sæt med cifrene 21-16.

Danskerne forsøgte at hænge på i andet sæt, men taiwanerne spillede sig hurtigt til stillingen 10-4.

Astrup og Skaarup spillede sig efterfølgende imponerende tilbage til stillingen 10-10.

Danskerne konsulterede sine trænere flere gange for at finde recepten på sejr, men taiwanerne gav sig ikke. Selv om det blev tæt, vandt taiwanerne andet sæt 21-18.

Dermed får Astrup og Skaarup ikke flere kampe i dette års Denmark Open.

/ritzau/