Astralis slog lørdagens semifinalemodstander i gruppen. Det giver selvtillid inden mødet med minikompleks.

I tre turneringer i træk har det danske Counter-Strike-hold Astralis måttet se semifinalen blive endestation.

Lørdag får holdet chancen for at få bugt med det lille kompleks, når man atter står i semifinalen. Denne gang er det i turneringen Yalla Compass i Abu Dhabi, og modstanderen er mandskabet The Mongolz fra Mongoliet.

Afsættet til duellen om finalepladsen giver grund til optimisme ifølge Astralis' Alexander "br0" Bro.

- Vi slog The Mongolz sikkert i sidste gruppekamp, men begge hold var allerede gået videre, så det kan vi nok mest bruge til at tanke selvtillid, siger han inden opgøret.

Trods ujævne præstationer i gruppespillet fra danskerne var begge hold sikret avancement, inden Astralis uden større besvær vandt 13-8 i den sidste gruppekamp.

Ganske vist var The Mongolz sikret gruppesejr og en plads direkte i semifinalerne, men Astralis' sejr skal også ses i lyset af, at modstanderen kom med en stime på ti sejre i træk til opgøret.

Astralis ligger aktuelt nummer 7 på verdensranglisten, hvor The Mongolz er nummer 15. Sammen med Astralis-sejren i det indbyrdes opgør torsdag giver det danskerne favoritværdigheden hos bookmakerne.

De fem danskere måtte ud i overtid på tredje og afgørende map i kvartfinalen fredag mod BetBoom, før semifinalepladsen var i hus. Især Alexander "br0" Bro spillede en stor kamp.

Han er nyeste mand på holdet, der for få måneder siden igen fik rystet en del af posen med en udskiftning og skift af holdkaptajn. Præstationerne har været over forventning efter så kort tid, men med det følger også lidt utålmodighed.

- Nu har vist, vi kan tage dybe runs i turneringerne, og fire semifinaler i træk er absolut godkendt på nuværende tidspunkt. Men vi vil jo videre. Vi vil i den finale nu, siger han.

Semifinalen spilles lørdag klokken 15. Der spilles bedste af tre maps.

Der er små 1,4 millioner kroner til vinderen af turneringen. Den tabende finalist får knap 400.000 kroner, mens exit i semifinalen giver det halve.

