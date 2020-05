Astralis-stjernen Andreas 'Xyp9x' Højslet holder pause med øjeblikkelig varsel.

»Jeg har mærket en snigende udbrændthed i de seneste måneder og måtte for nogle dage siden opgive og melde fra til træning. Jeg har sammen med holdet omkring os kæmpet for at holde mig oven vande, men det går ikke og jeg bliver nødt til at træde tilbage i en periode,« lyder det fra ham.

Det betyder i første omgang, at den rutinerede CS:GO-spiller ikke kommer med i turneringen BLAST Showdown, der afvikles i begyndelsen af juni.

Meddelelsen kommer kun lidt over en uge efter, at Astralis-kollegaen Lukas 'gla1ve' Rossander ligeledes meddelte, at han holder pause i flere måneder af en lignende årsag: Stress og udbrændthed.

Opdateres...