Astralis førte 8-2 i afgørende map, men mistede momentum og tabte ESL Pro League-semifinale til Mousesports.

Counter Strike-holdet Astralis missede chancen for at stryge til tops i ESL Pro League.

Verdens aktuelt næstbedste hold måtte i fredagens semifinale se sig slået af det tyskbaserede hold Mousesports efter en tæt kamp, der varede mere end tre timer.

Mousesports med danske Finn "karrigan" Andersen og træner Allan Petersen sejrede med cifrene 19-17, 5-16, 16-12.

Det er ellers bare to dage siden, at Astralis udklasserede Mousesports 16-3 og 16-1 og dermed indløste billet til semifinalen, men det stod hurtigt klart, at Mousesports denne gang ville yde noget bedre modstand.

Mousesports tog første stik efter overtid. Astralis havde været foran i store dele af første map, men så vippede det over i Mousesports' favør.

Det lykkedes dog danskerne at udligne til 15-15 i den sidste runde og dermed fremtvinge overtid. Her faldt det dog alligevel ud til Mousesports side med cifrene 19-17.

I andet map var Astralis derimod klart bedst. Det danske hold kontrollerede hele vejen og vandt 16-5, og så skulle det hele afgøres i en tredje map.

Her kom Astralis blændende fra start. Føringen lød først 5-0 og siden 8-2, før mousesports kom i gang og først reducerede til 6-8 og seks runder senere udlignede til 10-10.

Mousesports fastholdt momentum og sikrede sejren i 28. runde ved at bringe sig på 16-12.

Turneringen har været inddelt i flere faser, og de sidste kampe skulle have været afgjort på Malta.

På grund af coronakrisen foregår turneringen dog ikke på Malta, og Peter "Dupreeh" Rasmussen og holdkammeraterne på Astralis-holdet sidder hver for sig.

I finalen skal Mousesports op mod det svenske hold Fnatic.

