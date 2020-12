Efter sejr i weekenden er det danske Counter-Strike-hold Astralis igen nummer et på verdensranglisten.

Astralis er lige nu verdens bedste Counter-Strike-hold.

I hvert fald topper det danske mandskab verdensranglisten, der mandag er blevet opdateret. Dermed slutter Astralis året, som holdet også indledte det, nemlig som verdens nummer et.

Placeringen glæder sportsdirektør Kasper Hvidt.

- Jeg er først og fremmest ekstremt stolt af, hvad holdet, træneren og organisationen har formået i 2020, siger han i en pressemeddelelse.

- Trods udfordringer med hele coronasituationen, spillere på sygeorlov, nye roller, en udvidet trup og helt nye måder at træne og spille kampe har vi formået ikke bare at holde et højt niveau, men også at udvikle os selv og hele måden, man arbejder med Counter-Strike, lyder det.

Astralis lå også på verdensranglistens førsteplads i oktober. Nu har mandskabet taget den placering tilbage ved at gå forbi franske Team Vitality.

- Vi arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre os selv som spillere og hold, men også hele tilgangen til at skabe en sundere og mere balanceret konkurrencekultur. Det kan være hårdt for alle, men så meget bedre er følelsen også, når man lykkes, siger Kasper Hvidt.

Holdet med Nicolai "dev1ce" Reedtz, Peter "dupreeh" Rasmussen, Andreas "Xyp9x" Højsleth, Lukas "gla1ve" Rossander, Emil "Magisk" Reif og Lucas "Bubzkji" Andersen sejrede i weekenden ved IEM Global Challenge.

Det var holdets fjerde titel i 2020. Sejren betød, at mandskabet kunne indkassere en præmiecheck på 200.000 dollar - 1,2 millioner kroner.

