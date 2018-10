Astralis har gjort det igen. Sat endnu en rekord og kvalificeret sig til endnu en sæsonfinale.

Efter Astralis tirsdag slog både svenske Fnatic og det europæiske hold Mousesports med 2-0, kan holdet godt booke flybilletter til Arlington i USA.

Astralis har nemlig været uovervindelige i esports-turneringen ’Esports Championship Series Season 6’, hvor holdet endnu ikke har tabt ét eneste af deres 14 første maps i den europæiske kvalifikation.

Og det så overlegent, at det endnu ikke er set før. Det er en rekord Astralis tager fra sig selv. Sidste sæson vandt det danske hold – der gennem 2018 har været altdominerende – nemlig 13 ud af sine 14 første maps i den tilsvarende sæson 5.

Astralis jubler her over at have vundet finalen i FACEIT Major i september. Foto: LAUREN HURLEY Vis mere Astralis jubler her over at have vundet finalen i FACEIT Major i september. Foto: LAUREN HURLEY

Selvom holdet stadig mangler at spille fire maps i turneringen, kan de matematisk ikke nå at blive overhalet. Spørgsmålet er så, om Astralis kan gå gennem kvalifikationen helt ubesejret – noget der aldrig er sket før.

På papiret lover det godt for Astralis, der stadig har til gode at møde holdene ’LDLC’ og ’Virtus Pro’, der ligger henholdsvis 26 og 27 på verdensranglisten.

Til sammenligning ligger Astralis nummer ét og har næsten dobbelt så mange point som nummer to på listen.

Sæsonfinalen bliver spillet 22-25 november.