9 Pandas slog fredag danske Astralis. Dermed bliver majorturneringen i København i marts uden det danske hold.

Når majorturneringen i slutningen af marts afvikles i Royal Arena i København, bliver det uden deltagelse fra det danske Counter-Strike-hold Astralis.

Det står klart, efter det danske hold fredag tabte til 9 Pandas i "Last Chance Qualifier"-turneringen.

Astralis tabte 11-13, 8-13.

Torsdag havde det danske Counter-Strike-hold i kvalifikationsturneringen tabt 6-13, 9-13 til Ence.

Astralis havde dog en sidste chance for gennem "Last Chance Qualifier"-turneringen at sikre en plads ved den københavnske majorturnering, men det danske hold missede altså den mulighed med nederlaget fredag.

Majorturneringen i København afvikles fra 17. til 31. marts.

Det bliver dog ikke helt uden dansk deltagelse.

Onsdag sikrede danske Ecstatic sig en plads ved majoren med en sejr på 3-13, 13-9, 13-5 over Guild Eagles.

Derudover spillede norske Heroic, der har tre danskere på holdet, sig torsdag også til en plads i majoren i København ved at besejre GamerLegion 13-5, 13-9.

/ritzau/